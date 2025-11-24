PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wohnungsdurchsuchung und Festnahme nach Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen

Nach umfangreichen Ermittlungen des Darmstädter Rauchgiftkommissariats 34 wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, geriet eine 36-Jährige in den Fokus, die am vergangenen Mittwoch (19.11.) vorläufig festgenommen wurde. Sie soll mit Betäubungs- und Arzneimitteln unerlaubt Handel getrieben haben.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt durchsuchten mehrere Beamtinnen und Beamte die Wohnung der Tatverdächtigen. Hierbei fanden sie unter anderem rund 200 Gramm Kokain, über 450 Tabletten Ecstasy und knapp 700 Gramm Amphetamin. Zudem fanden die Einsatzkräfte einen Schlagstock und einen Taser. Alle Sachen wurden sichergestellt.

Die 36-Jährige wurde im Anschluss vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl und ordnete unter Auflagen die Verschonung der Beschuldigten vom Vollzug der Untersuchungshaft an.

