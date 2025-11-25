Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Farbschmierereien an Metzgerei

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.11.), gegen 2.30 Uhr, beschmierten Unbekannte großflächig die Fassade und das Schaufenster einer Metzgerei in der Mainzer Straße mit roter Farbe. Zudem hinterließen die Täter Zeichen, die auf eine Bewegung, die sich der Befreiung von Tieren verschrieben hat, hindeuten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro. Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell