PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Farbschmierereien an Metzgerei

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.11.), gegen 2.30 Uhr, beschmierten Unbekannte großflächig die Fassade und das Schaufenster einer Metzgerei in der Mainzer Straße mit roter Farbe. Zudem hinterließen die Täter Zeichen, die auf eine Bewegung, die sich der Befreiung von Tieren verschrieben hat, hindeuten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro. Ein sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 09:36

    POL-DADI: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, 2 Personen leicht verletzt

    Griesheim (ots) - Am Montag (24.11.), gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf dem Nordring in Griesheim ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 57-jährige Pkw Führerin aus Griesheim befuhr den Nordring in Fahrtrichtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:14

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Berauscht am Steuer/21-jähriger Autofahrer gibt Gas

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Im Rahmen von Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts in der Langener Straße, bei dem zwei 23 und 28 Jahre alte Männer zuvor von mehreren Angreifern, die anschließend flüchteten, attackiert worden sein sollen, passierte am Samstagabend (22.11.), gegen 23.45 Uhr, ein 21 Jahre alter Autofahrer die Einsatzstelle. Als er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren