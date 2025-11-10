Polizei Braunschweig

POL-BS: Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 08.11.2025, 01:40 Uhr

Fahrer flüchtet und verunfallt

In der Nacht von Freitag auf Samstag sollte gegen 01:40 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Mitte einen Mercedes, in dem sich vier Personen befanden, kontrolliert werden, da die Kennzeichen nicht zum Pkw passten. Folglich gaben die Beamten dem Fahrer in der Julius-Konegen-Straße Haltezeichen. Diese missachtete der 18-jährige Fahrzeugführer und beschleunigte den Pkw auf Geschwindigkeiten von zeitweise über 100 km/h. Unverzüglich nahmen die Beamten daraufhin die Verfolgung auf. Die Fahrweise des Fahrers stellte sich als höchst riskant und rücksichtslos dar. Der Pkw passierte rote Ampeln und fuhr zeitweise auf der Fahrbahnseite des Gegenverkehrs. Durch das Überfahren eines Bordsteins gerät der Pkw ins Schleudern und verunfallte im Bereich Neustadtring/Ecke Maschplatz. Der Fahrer, und nach kurzzeitiger, fußläufiger Flucht auch der Beifahrer, konnten durch die Beamten gestellt werden. Unbeteiligte wurden im Rahmen der Verfolgungsfahrt nicht verletzt. Gegen den Fahrer werden Strafverfahren, u.a. wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

