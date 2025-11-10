Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrüger erbeuten Bargeld

Braunschweig (ots)

Watenbüttel, 06.11.2025, 20:00

Vorwand: Überfall in der Nachbarschaft

Vergangenen Donnerstag kam es im Stadtteil Watenbüttel zu einem vollendeten Schockanruf. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Polizist aus und spiegelte einer 87-Jährigen am Telefon vor, dass in Gliesmarode ein alter Mann überfallen wurde und dass man so an die Daten der Seniorin gekommen ist. Ein Kollege sollte vorbeikommen und das Geld der 87-jährigen auf Echtheit überprüfen. Als der zweite unbekannte Täter bei der Frau eintraf, übergab sie ihm einen mittleren vierstelligen Geldbetrag und ihre EC-Karte samt PIN. Entgegen der Versprechung, bekam sie ihr Geld nicht zurück.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den abholenden Täter gesehen haben. Er wird wie folgt beschrieben: Mitte 30, ca. 1,75m, schlank, dunkle kurze Haare, dunkelblaue Jacke, dunkle Hose, getönte Brille. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

