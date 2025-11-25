Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Nach zahlreichen Bränden von Fahrzeugen/47-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft

Riedstadt (ots)

Nach zahlreichen Bränden von Fahrzeugen im Raum Riedstadt in den letzten Monaten (wir haben berichtet), erhärtete sich im Rahmen von intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei der Tatverdacht gegen einen 47 Jahre alten Mann aus Riedstadt. Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, in mindestens zwölf Fällen abgeparkte Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben. Gegen den Mann konnte daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt werden. Der Verdächtige wurde am Freitag (21.11.) von der Polizei festgenommen. Im Rahmen einer anschließenden, mit richterlichem Beschluss durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnräume, fanden die Beamten unter anderem diverse Gebinde mit flüssigen Brandbeschleunigern.

Der 47-Jährige wurde am Samstag (22.11.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kripo wegen Brandstiftung dauern an. Zudem prüfen die Ermittler, ob der 47-Jährige noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell