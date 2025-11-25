Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Sprinter aufgebrochen und geplündert

Kelsterbach (ots)

Ein in der Aussiger Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Nacht zum Dienstag (25.11) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer und die Multimedia-Einheit aus. Außerdem wurden Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs abmontiert und entwendet. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Polizeipräsidium Südhessen