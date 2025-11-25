PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Sprinter aufgebrochen und geplündert

Kelsterbach (ots)

Ein in der Aussiger Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Nacht zum Dienstag (25.11) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer und die Multimedia-Einheit aus. Außerdem wurden Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs abmontiert und entwendet. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 11:26

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Sportsbar

    Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Nacht zum Montag (24.11.) kam es zu einem Einbruch in eine Sportsbar in der Bahnhofstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Lokal, brachen dort anschließend zwei Spielautomaten sowie Geldkassetten auf und erbeuteten daraus das Geld. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei in Mörfelden-Walldorf hat ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:21

    POL-DA: Büttelborn: Farbschmierereien an Metzgerei

    Büttelborn (ots) - In der Nacht zum Dienstag (25.11.), gegen 2.30 Uhr, beschmierten Unbekannte großflächig die Fassade und das Schaufenster einer Metzgerei in der Mainzer Straße mit roter Farbe. Zudem hinterließen die Täter Zeichen, die auf eine Bewegung, die sich der Befreiung von Tieren verschrieben hat, hindeuten. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro. Ein sofort eingeleitete ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:36

    POL-DADI: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, 2 Personen leicht verletzt

    Griesheim (ots) - Am Montag (24.11.), gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf dem Nordring in Griesheim ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 57-jährige Pkw Führerin aus Griesheim befuhr den Nordring in Fahrtrichtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW ...

    mehr
