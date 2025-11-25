PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/Ober-Abtsteinach: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern/Kripo ermittelt

Abtsteinach (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmorgen (21.11.) und Montagabend (24.11.) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Höhenstraße. Die Kriminellen brachen zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie das Haus und entwendeten Geld und weitere Wertgegenstände. Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

