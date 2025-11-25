POL-DA: Bürstadt: Kriminelle entwenden schwarzen Audi Q5
Bürstadt (ots)
Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Dienstag (25.11.), gegen 3.30 Uhr, einen schwarzen Audi Q5 in der Andromedastraße.
Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter durch Überwindung der technischen Sicherung in das Auto und konnten anschließend damit flüchten. Zuletzt war an dem Audi Q5 das Kennzeichen "KL-RG 133" angebracht.
Hinweise zum Verbleib des Audi sowie zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.
