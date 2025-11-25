PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Kriminelle entwenden schwarzen Audi Q5

Bürstadt (ots)

Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Dienstag (25.11.), gegen 3.30 Uhr, einen schwarzen Audi Q5 in der Andromedastraße.

Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter durch Überwindung der technischen Sicherung in das Auto und konnten anschließend damit flüchten. Zuletzt war an dem Audi Q5 das Kennzeichen "KL-RG 133" angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Audi sowie zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 11:48

    POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Rüsselsheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (24.11.), in der Zeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontür in die Räume in einem Haus in der Paul-Hessemer-Straße ein. Sie entwendeten anschließend unter anderem Schmuck. Das ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:44

    POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

    Bensheim (ots) - Am Montag (24.11.) ereigneten sich in Bensheim zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.30 und 18.00 Uhr gewaltsam Zugang in ein Haus in der Schillerstraße in Auerbach und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Geld. Zudem geriet in der Gronauer Straße in Zell ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren