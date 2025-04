Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.04.2025- Räuberischer Diebstahl- Zeugen gesucht

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Okerstraße, 31.03.2025, gegen 10:45 Uhr

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es vor dem Drogeriemarkt in der Okerstraße zu einem räuberischen Diebstahl kam. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen Artikel aus der Auslage vor dem Geschäft und flüchtet anschließend, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Täter von einer Angestellten angesprochen wurde, packte der Täter das Opfer an beiden Armen, schubste diese weg und schlug ihr in das Gesicht. Die Angestellte wurde bei dem Vorfall verletzt.

Anschließend fiel der Täter über zwei Treppenstufen. Als er wieder aufstand, nahm er seine Tüte mit dem Diebesgut und flüchtete in die Fußgängerzone. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männliche Person, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, korpulent - er trug ein Cap, eine schwarze Jacke, blaue Jeans, ein grünes T-Shirt und schwarze Schuhe.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zum Täter oder auch seiner Fluchtrichtung geben? Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331- 9330 entgegen.

