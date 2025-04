POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.04.2025.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel, Erlenweg, 24.03.2025, 17:30 Uhr- 25.03.2025, 06:30 Uhr Ein schwarzer Renault Duster, welcher in dem Erlenweg geparkt war, wurde vermutlich beim Abbiegen aus dem Eichenweg in den Erlenweg durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Schaden am vorderen linken ...

mehr