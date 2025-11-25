PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Münster-Altheim: Verkehrsunfallflucht auf B26 mit drei beteiligten Fahrzeugen
Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der B26 bei Münster-Altheim auf Höhe des Sportplatzes ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen: Die noch unbekannte Fahrerin eines schwarzen SUV mit Dieburger Kennzeichen (DI) beabsichtigte von Münster-Altheim kommend von der K128 nach links auf die B26 in Richtung Dieburg abzubiegen. Hierzu nutzte sie jedoch den falschen Fahrstreifen und fuhr im Gegenverkehr auf die B26. Zu Verhinderung eines Zusammenstoßes bremste ein 58-jähriger Mann aus Babenhausen seinen PKW ab. In Folge dieser Bremsung fuhr ihm ein 24-jähriger Mann aus Aschaffenburg auf. Auch eine 24-jährige Frau aus Aschaffenburg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Männer verletzten sich leicht, mussten aber nicht weiter medizinisch behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23.000EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Berichterstatter: Komma, POK
i.A. Dingeldein, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

