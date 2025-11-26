PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Alarmanlage vertreibt Einbrecher/Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (26.11.), gegen 3.40 Uhr, zerstörte ein Unbekannter die Schaufensterscheibe einer Lotto-Annahmestelle in der Rathausstraße und gelangte so anschließend in das Geschäft. Der ungebetene Besucher löste hierdurch die Alarmanlage aus und ergriff daraufhin sofort zu Fuß die Flucht, ohne Beute zu machen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 26.11.2025 – 10:05

    POL-DA: Pfungstadt: Diebstahl in Selbstbedienungsladen / Festnahme eines 17-Jährigen

    Pfungstadt (ots) - Nachdem es am Dienstag (25.11.) zu einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen in der Crumstädter Straße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach weiteren Zeugen. Gegen 22 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei und informierten sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei junge Männer Zutritt ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:41

    POL-DA: Dieburg: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

    Dieburg (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (25.11.), zwischen 16.45 und 20.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten ein Parfüm. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:39

    POL-DA: Stockstadt: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbeutel entwendet

    Stockstadt (ots) - Am Dienstag (25.11.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 18.10 und 19.00 Uhr die Scheibe eines weißen Opel ein, der auf einem Parkplatz im Odenwaldring abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten. Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
