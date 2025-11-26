POL-DA: Viernheim: Alarmanlage vertreibt Einbrecher/Zeugen gesucht
Viernheim (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (26.11.), gegen 3.40 Uhr, zerstörte ein Unbekannter die Schaufensterscheibe einer Lotto-Annahmestelle in der Rathausstraße und gelangte so anschließend in das Geschäft. Der ungebetene Besucher löste hierdurch die Alarmanlage aus und ergriff daraufhin sofort zu Fuß die Flucht, ohne Beute zu machen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.
