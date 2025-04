Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Einbrecher auf Tour

In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Einbrüchen in Öpfingen.

Ulm (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruchsalarm in einer Tankstelle in der Ulmer Straße. Die Polizei rückte an und stellte eine aufgehebelte Tür an dem Gebäude fest. Die Beamten fahndeten mit mehreren Streifen und Polizeihunden nach den geflüchteten Einbrechern. Die blieben jedoch unentdeckt. Spezialisten sicherten die Spuren am Tatort. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fanden die Täter im Gebäude einen Tresor. Den hebelten sie auf und stahlen das Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es von Dienstag auf Mittwoch in der Ulmer Straße in unmittelbarer Nähe zur Tankstelle. Gegen 1.45 Uhr brachen Unbekannte bei einer Metzgerei ein. Gewaltsam hebelten sie die Eingangstür auf. Der Alarm löste aus. Die Täter betraten den Verkaufsraum und entwendeten die Kassen. Die Einbrecher flüchteten den Erkenntnissen zufolge bereits nach wenigen Sekunden wieder aus dem Gebäude. Eine Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/588-0) hat zu beiden Einbrüchen die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle bzw. Metzgerei in der Ulmer Straße gesehen?

- Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

