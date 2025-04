Ulm (ots) - Gegen 11.30 Uhr kam es in der Ingeborg-Bachmann-Straße in einem Heizungsraum eines Gebäudes zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Rauch wurde das gesamte Einfamilienhaus beschädigt. Der Polizeiposten Bad-Schussenried vermutet einen Defekt an einer Wärmepumpe als Brandursache. ...

