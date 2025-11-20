Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Straßenraub

Steinfurt (ots)

Auf der Max-Planck-Straße, Höhe Altenberger Straße/Münsterstraße, in Borghorst ist es am Samstagabend (15.11.) zu einem Straßenraub gekommen. Gegen 20.45 Uhr war der 53-jährige Geschädigte auf dem Nachhauseweg, als er den Aussagen zufolge von zwei Unbekannten angegangen wurde. Bei dem Angriff stürzte der Mann und verletzte sich leicht.

Der Geschädigte händigte sein Portemonnaie aus, und die Täter entnahmen daraus Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Dann flüchteten sie. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor, da sie von hinten an den Geschädigten herantraten.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell