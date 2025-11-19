Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwochmorgen (19.11.) ist es gegen 06.50 Uhr im Kreuzungsbereich Bonifatiusstraße / Sandkampstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Bus kollidierte dabei mit einem Fahrrad.

Der 40-jährige Busfahrer fuhr auf der Bonifatiusstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich fuhr er geradeaus über die Sandkampstraße, um auf der Bonifatiusstraße weiter zu fahren. Nach ersten Ermittlungen überquerte dort zur selben Zeit ein 18-jähriger Rheinenser mit dem Fahrrad auf der linken Spur der Sandkampstraße die Bonifatiusstraße in Richtung Vennhauser Damm. Dabei kam es zur Kollision.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Busfahrer aus Hörstel blieb unverletzt.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

