Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Jugendkulturzentrum, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (19.11.25) gewaltsam Zugang zum Jugendkulturzentrum an der Straße Am Sportzentrum verschafft. Um kurz nach 05.00 Uhr morgens wurde ein Alarm ausgelöst.

Die Täter brachen der Spurenlage zufolge die Zugangstür des Jugendzentrums auf. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Unbekannten die Räume nicht, es wurde nichts gestohlen.

Die Polizei ermittelt zu dieser Tat. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

