Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Greven (ots)

Am Dienstag (18.11.) ist an der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Einmündung Krumme Straße, eine 91-jährige Radfahrerin gegen 14.20 Uhr gestürzt. Sie verletzte sich dabei schwer.

Wie es dazu kam, dass die Frau gestürzt ist, ist noch unklar. Ersthelfer, die den Unfall nicht beobachtet haben, kümmerten sich um die Frau, die anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Nach Zeugenaussagen könnte eine Frau den Unfall beobachtet haben. Sie war bei Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort. Sie und andere Zeugen werden gebeten, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

