POL-ST: Saerbeck, Schulwegunfall, 15-jährige Radfahrerin leicht verletzt Kollision im Kreisverkehr

Saerbeck (ots)

Am Montagmorgen (17.11.25) ist es auf der Emsdettener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin aus Saerbeck leicht verletzt wurde. Zunächst fuhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Saerbeck mit einem weißen Smart auf der B475/Teichstraße in Richtung Saerbeck. Sie fuhr in den Kreisverkehr mit der Emsdettener Straß/Ferrièrestraße/Industriestraße ein. Sie wollte dann den Kreisverkehr auf der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Marktstraße verlassen. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge die 15-Jährige, die mit dem Rad aus Richtung Emsweg kommend in Richtung Kreisverkehr fuhr. Dann wollte sie die Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Ferrièrestraße queren. Am Zebrastreifen kam es zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschaden, geschätzt in Höhe von circa 2650 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

