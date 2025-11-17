PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht, 16-Jähriger leicht verletzt Unfallbeteiligte Autofahrerin entfernt sich

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (13.11.25) ist es gegen 17.45 Uhr in Borghorst im Kreuzungsbereich des Westfalenring/Meerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt.

Der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades fuhr auf dem Westfalenring in Fahrtrichtung Rheine. Da die Ampel Grün zeigte fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Als er sich mitten in der Kreuzung befand, näherte sich von rechts ein Auto, das auf der Meerstraße in Fahrtrichtung Kampstraße fuhr.

Das Auto fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision. Das Kleinkraftrad rutschte nach links weg. Der 16-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, entfernte sich aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Jugendlichen von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Bei dem Auto handelt es sich der Beschreibung zufolge um einen hellen Kleinwagen. Die Autofahrerin war etwa 30 Jahre alt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, zur Unfallverursacherin und zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:58

    POL-ST: Greven, Rucksackdiebstahl und versuchter Handtaschendiebstahl

    Greven (ots) - Am Samstagabend (15.11.25) hat es an der Bismarckstraße einen Rucksackdiebstahl gegeben, an der Straße Hinter der Lake versuchten Unbekannte eine Handtasche zu stehlen. An der Bismarckstraße, in Höhe des dortigen Supermarkts, wurde eine Frau gegen 19.50 Uhr von einem unbekannten Täter angegangen. Der Unbekannte stieß die Frau von ihrem Rollator weg ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:36

    POL-ST: Steinfurt, Brennende Müllcontainer

    Steinfurt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (16.11.) brannten im Ortsteil Burgsteinfurt um 04.25 Uhr an der Arnoldstraße zwei Müllcontainer. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr hatte bei Eintreffen der Polizei bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Müllcontainer brannten komplett ab und es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Ursache für den Brand ist bislang ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:29

    POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

    Rheine (ots) - Am Samstag (15.11.) ist auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße 210 ein Hyundai Santa Fe beschädigt worden. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Ehepaar parkte seinen Hyundai gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe des Drogeriemarkts. Als die Frau und der Mann nach etwa zehn Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, stellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren