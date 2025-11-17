Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht, 16-Jähriger leicht verletzt Unfallbeteiligte Autofahrerin entfernt sich

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (13.11.25) ist es gegen 17.45 Uhr in Borghorst im Kreuzungsbereich des Westfalenring/Meerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-Jähriger wurde leicht verletzt.

Der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades fuhr auf dem Westfalenring in Fahrtrichtung Rheine. Da die Ampel Grün zeigte fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Als er sich mitten in der Kreuzung befand, näherte sich von rechts ein Auto, das auf der Meerstraße in Fahrtrichtung Kampstraße fuhr.

Das Auto fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision. Das Kleinkraftrad rutschte nach links weg. Der 16-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, entfernte sich aber nach einem kurzen Gespräch mit dem Jugendlichen von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Bei dem Auto handelt es sich der Beschreibung zufolge um einen hellen Kleinwagen. Die Autofahrerin war etwa 30 Jahre alt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, zur Unfallverursacherin und zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell