Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Rucksackdiebstahl und versuchter Handtaschendiebstahl

Greven (ots)

Am Samstagabend (15.11.25) hat es an der Bismarckstraße einen Rucksackdiebstahl gegeben, an der Straße Hinter der Lake versuchten Unbekannte eine Handtasche zu stehlen.

An der Bismarckstraße, in Höhe des dortigen Supermarkts, wurde eine Frau gegen 19.50 Uhr von einem unbekannten Täter angegangen. Der Unbekannte stieß die Frau von ihrem Rollator weg und stahl ihren schwarzen Rucksack. Die Geschädigte fiel und verletzte sich leicht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein - jedoch ohne Erfolg. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und dunkel gekleidet.

An der Straße Hinter der Lake, auf Höhe des dortigen Parkplatzes, kam es gegen 18.15 Uhr zu einem versuchten Handtaschendiebstahl. Zwei unbekannte Täter wollten einer Frau die Handtasche entreißen. Die Geschädigte stürzte und verletzte sich leicht. Sie hielt ihre Tasche aber weiter fest. Die Täter flüchteten daraufhin. Auch hier blieb eine sofortige Fahndung der Polizei erfolglos. Die Täter waren beide männlich und trugen jeweils einen knielangen dunklen Parka.

Nähere Beschreibungen der Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen, die zu den Taten oder den Tätern Hinweise geben können, werden gebeten, die Wache in Greven zu kontaktieren: Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell