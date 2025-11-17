Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ochtrup (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag (14.11.) gegen 13.20 Uhr auf der Rosenstraße gekommen. Ein 10-jähriger Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Junge fuhr auf der Rosenstraße und wollte in den Lambertiweg abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich aus Richtung Hagebaumarkt kommend von links ein Pkw dem Radfahrer. Der 10-jährige hielt daraufhin an und als der Pkw dem Jungen ausweichen wollte, touchierte das Fahrzeug ihn. Dadurch kam der Junge mit dem Lenker seines Fahrrads an die rechte Seite des Autos. Der Pkw-Fahrer hielt an und die Beifahrerin fragte den Jungen noch nach seinem Namen. Anschließend fuhr der Junge nach Hause und der unbekannte Autofahrer fuhr ebenfalls weiter.

Die Polizei sucht jetzt den Fahrzeugführer, dessen Beifahrerin oder weitere Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Ochtrup zu melden, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell