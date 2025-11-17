PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, 15-Jähriger verletzt

Rheine (ots)

Am Samstag (15.11.) ist ein 15-jähriger Jugendlicher gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Friedhofstraße in Richtung "Zur Heide" gefahren.

In Höhe des dortigen Blumengeschäftes ist er von einem Auto überholt worden. Hierdurch ist der Jugendliche von der Fahrbahn abgedrängt worden und stürzte. Dabei hat er sich leicht verletzt. Der Autofahrer ist weitergefahren und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein schwarzes Auto handeln.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Autos oder Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

