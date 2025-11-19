Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Dienstag (18.11.) hat sich gegen 13.10 Uhr an der Kreuzung Elbersstraße/Rheiner Straße ein Verkehrsunfall zwischen Radfahrern ereignet. Dabei wurden ein 13-jähriger Schüler sowie ein bislang unbekannter Mann leicht verletzt.

Der unbekannte Mann fuhr mit seinem Rad auf der Elbersstraße in Richtung Wilhelmstraße. Im Bereich der Kreuzung mit der Rheiner Straße stieß er mit dem Rad des Schülers zusammen, der die Elbersstraße überqueren wollte. Der unbekannte Mann, der sich bei dem Unfall offensichtlich auch leicht verletzte, entfernte sich von der Unfallstelle, bevor Personalien festgehalten werden konnten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden am Fahrrad des 13-Jährigen in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrags.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu den Beteiligten machen können. Hinweise bitte an die Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell