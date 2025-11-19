Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Geschwindigkeitskontrollen, fast 300 Verstöße an einem Tag

Kreis Steinfurt (ots)

In einem Schwerpunkeinsatz hat die Kreispolizei Steinfurt am Dienstag (18.11.25) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr im gesamten Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Beamtinnen und Beamte mehrerer Wachen und des Verkehrsdienstes waren beteiligt. Sie nutzten für die Kontrolle mehrere Lasergeräte sowie Streifenwagen, außerdem ein Spezial-Fahrzeug mit Kameratechnik.

Das Ergebnis: In den zwölf Städten und Gemeinden, in denen gemessen wurde, stellte die Polizei 299 Geschwindigkeitsverstöße fest. Insgesamt verhängten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Verwarngelder, außerdem wurden viele Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Die Polizei stellte neben zu hohem Tempo auch andere Verstöße fest - unter anderem hatten Radfahrer Handys am Ohr oder fuhren auf der falschen Fahrbahnseite. Ein Radfahrer beleidigte die Beamten und flüchtete. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrrad des Mannes sicherstellen. Es stammt aus einem Diebstahl. Die Ermittlungen dazu dauern weiter an.

Die Polizei wird auch zukünftig unangekündigt und an verschiedenen Orten im Kreisgebiet Verkehrskontrollen durchführen. Der Appell: Fahren Sie angemessen und rücksichtsvoll und halten Sie sich an die Verkehrsregeln! Damit Sie und andere sicher am Ziel ankommen!

