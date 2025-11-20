Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Unfallflucht, 11-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wettringen (ots)

Am Mittwoch (19.11.) in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.05 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Jungen und einer Autofahrerin gekommen.

Der Junge befand sich auf der Straße Unter den Linden, zwischen der Bürgerhalle Wettringen und dem Parkplatz des dortigen Supermarkts, als plötzlich eine Autofahrerin den Jungen mit ihrem Fahrzeug touchierte. Der Junge wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Die Fahrerin des Pkw verließ den Unfallort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Sie wird auf etwa 60 bis 70 Jahre alt geschätzt und ist etwa 1,65 Meter groß. Sie trägt kurze braune Haare.

Die Fahrzeugführerin sowie Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Rheine, 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell