POL-ST: Lienen, Brand auf Firmengelände, Im Industriegebiet

Lienen (ots)

Lienen, Brand auf Firmengelände

Im Industriegebiet In den frühen Donnerstagmorgenstunden (20.11.) gegen 04.15 Uhr hat die Polizei Informationen über einen Brand auf einem Betriebsgelände an der Industriestraße erhalten. Verschiedene Materialien haben vor eine Lagerhalle gebrannt. Diese ist durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

