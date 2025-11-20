POL-ST: Lienen, Brand auf Firmengelände, Im Industriegebiet
Lienen (ots)
Lienen, Brand auf Firmengelände
Im Industriegebiet In den frühen Donnerstagmorgenstunden (20.11.) gegen 04.15 Uhr hat die Polizei Informationen über einen Brand auf einem Betriebsgelände an der Industriestraße erhalten. Verschiedene Materialien haben vor eine Lagerhalle gebrannt. Diese ist durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.
