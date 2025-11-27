Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Polizei und DADINA kontrollieren öffentlichen Personennahverkehr/13 Linienbusse überprüft - Sitz und Einklemmschutz defekt, Schraube im Reifen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Mittwoch (26.11.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der DADINA, 13 Linienbusse des öffentlichen Personennahverkehrs an der Modautalschule in Ernsthofen, in Ober-Ramstadt und in Roßdorf.

In einem Linienbus, welcher morgens Schüler zur Modautalschule fuhr, war ein Fahrgastplatz beschädigt. Die Sitzfläche war unbefestigt und lag lose auf dem Boden. Aufgrund der dadurch am Sitz hervorstehenden Metallstücke bestand Verletzungsgefahr. Weiterhin befand sich ein Kanister mit Frostschutzmittel ungesichert zwischen den Sitzreihen.

Bei einem anderen kontrollieren Linienbus funktionierte die Reversiereinrichtung der hinteren Fahrgasttür nicht mehr ordnungsgemäß. Diese Vorrichtung dient als Einklemmschutz. Befindet sich eine Person zwischen denen sich schließenden Türen, sollten sich diese bei geringem Widerstand wieder selbstständig öffnen. Dies war hier nicht mehr der Fall.

In einem anderen Linienbus befand sich eine Schraube in der Lauffläche eines Reifens auf der Lenkachse. Diese wurde entfernt. Weil nur geringe Beschädigungen am Reifen und kein Luftverlust festzustellen waren, konnte die Weiterfahrt von der Polizei gestattet werden. Der Reifen wird nach Zusicherung des Fahrers umgehend nachgeprüft.

Weiterhin bemerkten die Kontrolleure noch drei beschädigte Windschutzscheiben und nicht mehr zeitgemäßes Erste-Hilfe-Material. Die Busunternehmen erhielten entsprechende Mängelberichte, mit den sie nun zeitnah die Behebung der festgestellten Mängel bei den Ordnungshütern nachweisen müssen.

