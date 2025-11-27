Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Juweliergeschäft/Schmuck erbeutet - Täter flüchten mit gestohlenem Auto

Pfungstadt (ots)

Nachdem drei bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (27.11.), kurz nach 3.00 Uhr, in ein Juweliergeschäft in der Eberstädter Straße einbrachen, hat die Kriminalpolizei aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Mit einem zuvor in Biebesheim entwendeten blauen VW Passat Kombi rissen die Täter zunächst ein Sicherheitsgitter aus der Verankerung, schlugen anschließend mit einem Gullydeckel die Eingangstür des Geschäfts ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum des Juweliers. Sie entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Im Anschluss suchten sie mit dem blauen Passat mit den amtlichen Kennzeichen GG-MR 741 in Richtung Ortsausgang das Weite. Die drei Flüchtigen waren maskiert und trugen dunkle Kleidung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern bzw. dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

