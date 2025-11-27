Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit gestohlenem BMW verunfallt/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Rüsselsheim (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (26.11.) einen BMW 118i in der Ludwig-Einsiedel-Straße in Königstädten entwendeten (wir haben berichtet), meldete sich aufgrund des Zeugenaufrufs in der Presse am Mittwochnachmittag (26.11.) eine Passantin bei der Polizei, der das gestohlene Fahrzeug kurz zuvor fahrend in der August-Bebel-Straße auffiel.

Im Rahmen der anschließend sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Ordnungshüter den entwendeten BMW im Europaring in Bauschheim. Der Fahrer gab beim Erblicken der Polizei Gas und prallte in der Folge an der Kreuzung Wolfinger Straße/Rothensteinstraße in ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Die drei Insassen flüchteten danach zu Fuß vom Unfallort. Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche konnten kurz darauf von der Polizei festgenommen werden. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten rund 150 Gramm Marihuana. Die Fahndung nach dem dritten Insassen dauert an. Die Festgenommenen werden sich nun unter anderem in Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls und des Verdachts des Handels mit Cannabis zu verantworten haben.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6166578

