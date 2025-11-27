Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Container am Rüsselsheimer Dreieck aufgebrochen/Laser und Diesel im Visier

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (26.11.) haben Kriminelle aus mehreren Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck einen Kanalbau-Laser und mehrere Maschinenschlüssel sowie aus einem auf der Baustelle befindlichen Bagger rund 250 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell