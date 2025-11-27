PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Container am Rüsselsheimer Dreieck aufgebrochen/Laser und Diesel im Visier

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (26.11.) haben Kriminelle aus mehreren Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck einen Kanalbau-Laser und mehrere Maschinenschlüssel sowie aus einem auf der Baustelle befindlichen Bagger rund 250 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Für den Abtransport ihres Diebesgutes dürften die Täter ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt in diesem Fall und ist für alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:06

    POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

    Bickenbach (ots) - Kriminelle beschädigten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (25.11.) und Mittwochabend (26.11.) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße, drangen so in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Schmuck und Armbanduhren mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:56

    POL-DA: Raunheim: Drei Transporter im Visier Krimineller

    Raunheim (ots) - Drei in der Ringstraße geparkte Transporter, zwei Mercedes Sprinter und ein Peugeot Expert, wurden von Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter in zwei Fällen auf die Tachometer und das Mediendisplay der Fahrzeuge und in einem Fall auf Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Laderaum. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:07

    POL-DA: Rüsselsheim: Mit gestohlenem BMW verunfallt/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

    Rüsselsheim (ots) - Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (26.11.) einen BMW 118i in der Ludwig-Einsiedel-Straße in Königstädten entwendeten (wir haben berichtet), meldete sich aufgrund des Zeugenaufrufs in der Presse am Mittwochnachmittag (26.11.) eine Passantin bei der Polizei, der das gestohlene Fahrzeug kurz zuvor fahrend in der August-Bebel-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren