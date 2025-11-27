Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Bickenbach (ots)

Kriminelle beschädigten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (25.11.) und Mittwochabend (26.11.) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße, drangen so in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Schmuck und Armbanduhren mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

