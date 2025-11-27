POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus
Bickenbach (ots)
Kriminelle beschädigten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (25.11.) und Mittwochabend (26.11.) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße, drangen so in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Schmuck und Armbanduhren mitgehen.
Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell