Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim/Landkreis Darmstadt-Dieburg: Aktuell vermehrt betrügerische Anrufe/Falsche Polizeibeamte versuchen Beute zu machen

Reinheim/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Donnerstag (27.11.) haben Kriminelle versucht, mit der Masche des "Falschen Polizeibeamten" Beute zu machen. Zahlreiche Anrufe wurden der Polizei im Laufe des Tages gemeldet. Nach aktuellen Erkenntnissen ist bislang glücklicherweise kein Vermögensschaden eingetreten - in den meisten Fällen durchschauten die Angerufenen die Masche und legten auf.

Die Kriminellen gaukelten den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass diese Anrufe auch in anderen Kommunen des Landkreises erfolgen. Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten, beispielsweise der sogenannten "Schockanrufe", gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 27.11.2025 – 11:21

    POL-DA: Weiterstadt: Bei Einbruch gestört/Kriminelle flüchten

    Weiterstadt (ots) - Im Brunnenweg wollten zwei Kriminelle am Mittwoch (26.11.), gegen 19.15 Uhr, durch ein Fenster in ein Wohnhaus einbrechen. Die ungebetenen Besucher wurden hierbei von der heimkehrenden Bewohnerin gestört. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Einer der beiden Flüchtigen ist circa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte ...

  • 27.11.2025 – 11:06

    POL-DA: Bickenbach: Einbruch in Einfamilienhaus

    Bickenbach (ots) - Kriminelle beschädigten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (25.11.) und Mittwochabend (26.11.) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße, drangen so in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Schmuck und Armbanduhren mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der ...

