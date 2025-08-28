Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Weitere 195 Tage in Haft
Rosenheimer Bundespolizei verhaftet abgeschobenen Rumänen bei Grenzkontrollen
Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)
Am Mittwoch (27. August) hat sich ein rumänischer Staatsangehöriger nach unfreiwilliger Reiseunterbrechung nahe Kiefersfelden im Bernauer Gefängnis wiedergefunden. Dort war er von der Bundespolizei eingeliefert worden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wird voraussichtlich 195 Tage lang hinter Gittern bleiben müssen.
Die Personalien des 32-jährigen Insassen eines in Polen zugelassenen Wagens wurden an der A93 in der Kontrollstelle der Bundespolizei überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er im Jahr 2020 vom Landgericht Düsseldorf wegen Diebstahls mit Waffen zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Nachdem er einen Teil verbüßt hatte, war der Rumäne in sein Heimatland abgeschoben worden. Mit seiner Rückkehr in die Bundesrepublik wurde dem Haftbefehl der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft zufolge die Reststrafe fällig. Demnach muss er sich noch für die Dauer von rund sechseinhalb Monaten in einer Haftanstalt aufhalten. Rosenheimer Bundespolizisten brachten den verhafteten Mann in die Justizvollzugsanstalt Bernau.
