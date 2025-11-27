Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Freitag dem 21.11.2025 kam es zwischen 10:15 und 10:45 Uhr in der Straße "In der Wormsheck" in 68519 Viernheim auf Höhe der Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall wurde ein Fahrzeug des Caritasverbandes Darmstadt e.V. im linken Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 1000EUR.

Es wird darum gebeten, dass sie mögliche Zeugen des Unfalls bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell