Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Berauscht und ohne Führerschein auf der Rheinstraße unterwegs

Darmstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Donnerstagabend (27.11.) einen 41-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 18.45 Uhr hatten die Beamten den Autofahrer auf der Rheinsstraße (A 672) angehalten. Einen Führerschein konnte der Gestoppte bei der anschließenden Kontrolle nicht vorweisen. Darüber hinaus bemerkten die Polizisten Anzeichen, die eine Beeinflussung durch Amphetamin und Cannabis vermuten ließen. Für den Wagenlenker war die Fahrt damit unfreiwillig zu Ende. Zur Blutentnahme ging es auf die Wache, wo die Beamten Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss erstatteten.

