POL-DA: Ginsheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (27.11.), in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Kostheimer Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand flüchteten die Täter anschließend aber ohne Beute aus dem Haus.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

