Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (27.11.), in der Zeit zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Kostheimer Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand flüchteten die Täter anschließend aber ohne Beute aus dem Haus.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim für Hinweise zu erreichen.

