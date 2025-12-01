Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 30.11.2025 zwischen 15:15 und 18:00 Uhr wurde in Heppenheim in der Bahnhofstraße/ Ecke Neckarstraße ein grüner VW Caddy angefahren, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher des Unfalls muss das Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt haben und ist dann anschließend unerlaubt von der Unfallstelle davon gefahren. Der linke Seitenspiegel der Geschädigten wurde hierbei beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 200,00EUR entstand. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

