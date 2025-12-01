PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am 30.11.2025 zwischen 15:15 und 18:00 Uhr wurde in Heppenheim in der Bahnhofstraße/ Ecke Neckarstraße ein grüner VW Caddy angefahren, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher des Unfalls muss das Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt haben und ist dann anschließend unerlaubt von der Unfallstelle davon gefahren. Der linke Seitenspiegel der Geschädigten wurde hierbei beschädigt, sodass ein Sachschaden von etwa 200,00EUR entstand. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 19:07

    POL-ERB: Schwarzes Auto kollidiert mit Radfahrer in Höchst

    Höchst im Odenwald (ots) - Höchst im Odenwald: Am Mittwoch (26.10.) um 13:15 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen PKW der Marke BMW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Breuberg. Auf Höhe eines Kiosks in der Aschaffenburger Straße, fuhr der PKW in eine Parkbucht ein und übersah eine dort am Straßenrand in gleiche Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 19:34

    POL-DA: Rüsselsheim - Drei Leichtverletzte nach Brand in Rüsselsheim

    Rüsselsheim (ots) - Nach einem Feuer in der Darmstädter Straße am Samstagabend (29.11.) mussten drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Hausbrand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Rüsselsheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 03:42

    POL-DADI: Darmstadt: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

    Darmstadt (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025 kam es gegen 19:30 Uhr an der Haltestelle "Rhein-/ Neckarstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn. Die 19-jährige Darmstädterin wurde hierbei von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst. In Folge des Zusammenstoßes kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt und in ein nahe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren