Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Personenkontrolle führt zu mehreren Verstößen

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag wurde im Rahmen einer Spielothekenkontrolle ein 37-Jähriger Mann überprüft, der zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien machte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass er mit einem Pkw vor Ort gefahren war, an dem die angebrachten Kennzeichen entstempelt waren und der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergaben sich zudem Hinweise auf Drogenkonsum.

Die Fahrzeugkennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und der Mann für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Kirchheimbolanden verbracht.

Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

