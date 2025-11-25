PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 87-jähriger Opfer von Wechseltrick

Alzey (ots)

Am Dienstag, den 25.11.2025, wurde gegen 10:30 Uhr ein 87-jähriger Alzeyer Opfer eines Wechselfallentricks. Nach dem Verlassen einer Bank in der Hospitalstraße wurde der Rentner von einer Person angesprochen, ob er ihm Kleingeld wechseln könnte. Im Laufe des weiteren Gesprächs gelang es dem unbekannten Täter eine Geldmappe mit einem vierstelligem Betrag aus der Innentasche des älteren Herrn unbemerkt zu entwenden. Der Geschädigte schätzt das Alter des Täters auf etwa 50 Jahre. Er habe ein europäisches Erscheinungsbild gehabt und habe gebrochenem Deutsch gesprochen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, welche die Tat beobachtet haben könnten, oder ebenfalls von einem unbekannten Mann angesprochen wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2010
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
