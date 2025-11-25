Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahlserie aus PKW

Alzey (ots)

In der Zeit vom Abend des 23.11.,19:00 Uhr auf den Morgen des 24.11. 2025, 08:00 Uhr, wurde im südlichen Alzey in acht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellte PKW eingedrungen und darin befindliche Wertsachen im mittleren vierstelligen Gesamtwert entwendet.

Bieten Sie Dieben keine Gelegenheit und lassen sie daher keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen.

Die Kriminalinspektion Worms ermittelt und bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt unter der Rufnummer 06241/852-2350.

