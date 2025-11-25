PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr B47
L395 in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am Montagmorgen kam es im Bereich des Kreisverkehrs B47 / L395 in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 67-Jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B47 aus Richtung Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Ebertsheim. Am Kreisverkehr beabsichtigte er, in diesen einzufahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw als Bevorrechtigte den Kreisverkehr. Trotz des Verkehrszeichens 205 ("Vorfahrt gewähren") und der von links herannahenden bevorrechtigten Pkw-Fahrerin fuhr ON01 in den Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Vorfahrtsregelung an Kreisverkehren strikt zu beachten ist, um Unfälle zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:39

    POL-PDWO: Dreisen - Verkehrsunfall mit Flucht

    Dreisen (ots) - Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter parkte sein Kraftfahrzeug, Ford / Transit / DÜW-Kennzeichen, ordnungsgemäß und unbeschädigt in Längsaufstellung rechts am Straßenrand in der Schulstraße in Dreisen. Am Sonntag, 23.11.2025, ca. 22:04 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Schulstraße aus Richtung Zur Lochmühle. Im Vorbeifahren kollidierte der unbekannte ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 08:36

    POL-PDWO: Betrunken Unfall gebaut

    Wörrstadt (ots) - Ein 38 Jahre alter Autofahrer befuhr am Freitagabend gegen 23:30 Uhr die Pariser Straße in Wörrstadt. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieben zum Glück unverletzt. Allerdings stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten fest, dass der 38-jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch einen ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 08:27

    POL-PDWO: Brand eines leerstehenden Hauses in Alzey

    Alzey (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es in der Nibelungenstraße in Alzey zum Brand eines leerstehenden Hauses. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte gegen 01:45 Uhr Rauch und Flammen aus dem 1. OG und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Alzey konnte ein übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude verhindern, Obergeschoss und Dachstuhl des Brandobjekts wurden allerdings erheblich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren