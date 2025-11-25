Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr B47

L395 in Eisenberg

Eisenberg (ots)

Am Montagmorgen kam es im Bereich des Kreisverkehrs B47 / L395 in Eisenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 67-Jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B47 aus Richtung Römerstraße kommend in Fahrtrichtung Ebertsheim. Am Kreisverkehr beabsichtigte er, in diesen einzufahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw als Bevorrechtigte den Kreisverkehr. Trotz des Verkehrszeichens 205 ("Vorfahrt gewähren") und der von links herannahenden bevorrechtigten Pkw-Fahrerin fuhr ON01 in den Kreisverkehr ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 EUR. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Vorfahrtsregelung an Kreisverkehren strikt zu beachten ist, um Unfälle zu vermeiden.

