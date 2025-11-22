Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines leerstehenden Hauses in Alzey

Alzey (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Nibelungenstraße in Alzey zum Brand eines leerstehenden Hauses. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte gegen 01:45 Uhr Rauch und Flammen aus dem 1. OG und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Alzey konnte ein übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude verhindern, Obergeschoss und Dachstuhl des Brandobjekts wurden allerdings erheblich beschädigt. Für die Löscharbeiten, welche sich bis in die Morgenstunden hinzogen, musste die Nibelungenstraße gesperrt werden. Aussagen zur Brandursache oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht getroffen werden.

