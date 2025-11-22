PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines leerstehenden Hauses in Alzey

Alzey (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es in der Nibelungenstraße in Alzey zum Brand eines leerstehenden Hauses. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte gegen 01:45 Uhr Rauch und Flammen aus dem 1. OG und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Alzey konnte ein übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude verhindern, Obergeschoss und Dachstuhl des Brandobjekts wurden allerdings erheblich beschädigt. Für die Löscharbeiten, welche sich bis in die Morgenstunden hinzogen, musste die Nibelungenstraße gesperrt werden. Aussagen zur Brandursache oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:35

    POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz)- Verkehrskontrollen - LKWs im Fokus

    Eisenberg(Pfalz) (ots) - Am heutigen Vormittag wurden an der B47 in Eisenberg Kontrollen des LKW-Verkehrs durchgeführt. Gemeinsam mit geschulten Kräften des Kontrolltrupps für gewerbliche Güter- und Personenverkehr wurden durch die PI Kirchheimbolanden 20 LKWs kontrolliert. Dreiviertel der Fahrzeuge bzw. Fahrer mussten hierbei beanstandet werden. Gleich 5 Insassen der Fahrzeuge hatten keinen Gurt angelegt und zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren