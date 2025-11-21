PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz)- Verkehrskontrollen - LKWs im Fokus

Eisenberg(Pfalz) (ots)

Am heutigen Vormittag wurden an der B47 in Eisenberg Kontrollen des LKW-Verkehrs durchgeführt.

Gemeinsam mit geschulten Kräften des Kontrolltrupps für gewerbliche Güter- und Personenverkehr wurden durch die PI Kirchheimbolanden 20 LKWs kontrolliert. Dreiviertel der Fahrzeuge bzw. Fahrer mussten hierbei beanstandet werden.

Gleich 5 Insassen der Fahrzeuge hatten keinen Gurt angelegt und zwei Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordentlich gesichert. In mehreren Fällen konnten technische Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden. Diese müssen zeitnah behoben werden.

Bei 5 Fahrern konnten Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt werden. Ein Fahrtenschreiber war hierbei seit über einem halben Jahr nicht geprüft, dies bedeutet, dass nicht mehr garantiert ist, dass die Aufzeichnung korrekt erfolgt. So hätten keine Transporte durchgeführt werden dürfen.

Bei einem Lebensmitteltransport wurde in einem Teilbereich die Kühlkette nicht gewahrt. Hier wurde das Veterinäramt hinzugerufen, ein Teil der Lebensmittel musste vernichtet werden.

Die meisten Verstöße wurden vor Ort mittels Verwarnung geahndet, auf die anderen Fahrer kommen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 07:30

    POL-PDWO: Mehrere Einbrüche im Dienstgebiet der PI Alzey

    Alzey (ots) - Am Samstag, den 15.11.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in der Hauptstraße in Nack gemeldet. Hier waren die Bewohner eines Einfamilienhauses wenige Tage vereist. In ihrer Abwesenheit wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster aufgebrochen und anschließend mehrere Räume im Haus durchwühlt. Das genaue Diebesgut wird derzeit noch ermittelt. Auch in Wendelsheim kam es zum Einbruch in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren