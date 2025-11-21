Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz)- Verkehrskontrollen - LKWs im Fokus

Eisenberg(Pfalz) (ots)

Am heutigen Vormittag wurden an der B47 in Eisenberg Kontrollen des LKW-Verkehrs durchgeführt.

Gemeinsam mit geschulten Kräften des Kontrolltrupps für gewerbliche Güter- und Personenverkehr wurden durch die PI Kirchheimbolanden 20 LKWs kontrolliert. Dreiviertel der Fahrzeuge bzw. Fahrer mussten hierbei beanstandet werden.

Gleich 5 Insassen der Fahrzeuge hatten keinen Gurt angelegt und zwei Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordentlich gesichert. In mehreren Fällen konnten technische Mängel an den Fahrzeugen festgestellt werden. Diese müssen zeitnah behoben werden.

Bei 5 Fahrern konnten Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt werden. Ein Fahrtenschreiber war hierbei seit über einem halben Jahr nicht geprüft, dies bedeutet, dass nicht mehr garantiert ist, dass die Aufzeichnung korrekt erfolgt. So hätten keine Transporte durchgeführt werden dürfen.

Bei einem Lebensmitteltransport wurde in einem Teilbereich die Kühlkette nicht gewahrt. Hier wurde das Veterinäramt hinzugerufen, ein Teil der Lebensmittel musste vernichtet werden.

Die meisten Verstöße wurden vor Ort mittels Verwarnung geahndet, auf die anderen Fahrer kommen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell