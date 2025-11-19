Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mehrere Einbrüche im Dienstgebiet der PI Alzey

Alzey (ots)

Am Samstag, den 15.11.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in der Hauptstraße in Nack gemeldet. Hier waren die Bewohner eines Einfamilienhauses wenige Tage vereist. In ihrer Abwesenheit wurde durch bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster aufgebrochen und anschließend mehrere Räume im Haus durchwühlt. Das genaue Diebesgut wird derzeit noch ermittelt.

Auch in Wendelsheim kam es zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dessen Bewohner waren ebenfalls mehrere Tage abwesend. Diese Zeitspanne nutzten der oder die unbekannten Täter zur Tatausführung.

Sie gelangten unerkannt über eine Terassentür im rückwärtigen Bereich des Grundstückes in das Hausinnere, durchsuchten das Anwesen nach Bargeld und Wertgegenständen.

Durch die Täter wurden u.a. wertvolle Uhren und Schmuck entwendet. An den genannten Tatorten Wurde eine Spurensicherung durch die Kriminalpolizei durchgeführt, die Ermittlungen führt das Regionalkommissariat K45 in Alzey.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell