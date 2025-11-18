Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrzeugführerin und schwer verletztem Fahrzeugführer

Flomborn (ots)

Dienstag, 18.11.2025, 17:06 Uhr:

Am frühen Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B271 zwischen Dintesheim und Flomborn. Hierbei wurde eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Alzey-Worms tödlich, ein 36-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Landkreis Alzey-Worms, schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 27-Jährige mit ihrem Mitsubishi die B271 aus Alzey kommend in Fahrtrichtung Flomborn. Der 36-jährige Mann befuhr die B271 mit seinem Kia in entgegengesetzter Richtung. Im Verlauf einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet die Frau mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidiert frontal mit dem entgegenkommenden Kia. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Der schwerverletzte 36-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Worms verbracht. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 15.000EUR und wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B271 auf Höhe der Unfallörtlichkeit vollgesperrt. Die Sperrung dauert derzeit, 22:25 Uhr, zwecks Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen, noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell