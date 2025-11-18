Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einladung zum Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz im Wormser Dom

Gemeinsam mit dem Beirat der Polizeiseelsorge, dem Dombauverein Worms und der Polizeidirektion Worms lädt Polizeipräsident Reiner Hamm die Bevölkerung am

Sonntag, den 30. November 2025 um 17:00 Uhr

sehr herzlich zum diesjährigen Adventskonzert ein.

In der beeindruckenden Kulisse des Wormser Doms sorgt das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz für eine festlich musikalische Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine besondere Atmosphäre, geprägt von weihnachtlicher Musik, feierlicher Stimmung und das einzigartige Ambiente des Wormser Doms freuen.

Das Orchester präsentiert an diesem Abend ein abwechslungsreiches Programm mit weihnachtlichen Melodien und stimmungsvollen Arrangements unter der Leitung von Florian Weber und Dan Zerfaß an der Orgel.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

