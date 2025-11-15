PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz) - Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt

Eisenberg (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 15.11.2025 kam es gegen 01:00 Uhr in Eisenberg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in den örtlichen HIT-Markt.

Bislang unbekannte Täter hebelten einen Noteingang des Marktes auf und verschafften sich so Zutritt in die Verkaufsräume. Dort versuchten sie die Tür zum Tresorraum zu öffnen, was ihnen misslang. Daraufhin flüchteten sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Tatort. Entwenden konnten die Täter nichts. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es sich um mindestens 3 Täter handeln, welche mit schwarzen und grauen Hoodies bekleidet und mit Sturmhauben maskiert waren.

Wer im Zeitraum von ca. 00:45 Uhr bis 01:30 Uhr im Bereich Eisenberg sachdienliche Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 12:47

    POL-PDWO: Flonheim - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Flonheim (ots) - In der Ortsgemeinde Flonheim, kam es diese Woche zu zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Im Geisterweg nutzten die Täter die längere Abwesenheit des Hauseigentümers um über ein Fenster in das Anwesen zu gelangen. Das gesamte Haus wurde anschließend nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadensumme und Diebesgut wird derzeit noch ermittelt. In der Schwepnitzer-Straße hebelten ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 19:18

    POL-PDWO: Kerzenheim - Verkehrskontrolle - Fahrer flüchtet zu Fuß

    Kerzenheim (ots) - Zu einer fußläufigen Flucht eines 37-Jährigen Fahrers von einem Transporter kam es am gestrigen Vormittag in Kerzenheim. Der Transporter sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, auf die Anhaltesignale der Beamten reagierte der Fahrer auch und stoppte den Transporter nahe des Ortseinganges in der Eisenberger Straße. Daraufhin ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 17:12

    POL-PDWO: Offstein - Streitigkeiten lösen Polizeieinsatz aus

    Offstein (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Offstein zu einem größeren Polizeieinsatz. Anlass war die Meldung über eine, vermeintlich mit einem Messer bewaffnete Person in der Johannes-Peter-Schneider-Straße, die gegen 07:00 Uhr bei Notrufzentrale der Polizeipräsidiums Mainz einging. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei- sowie Kriminalinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren