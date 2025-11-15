Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz) - Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt

Eisenberg (Pfalz) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 15.11.2025 kam es gegen 01:00 Uhr in Eisenberg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in den örtlichen HIT-Markt.

Bislang unbekannte Täter hebelten einen Noteingang des Marktes auf und verschafften sich so Zutritt in die Verkaufsräume. Dort versuchten sie die Tür zum Tresorraum zu öffnen, was ihnen misslang. Daraufhin flüchteten sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Tatort. Entwenden konnten die Täter nichts. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es sich um mindestens 3 Täter handeln, welche mit schwarzen und grauen Hoodies bekleidet und mit Sturmhauben maskiert waren.

Wer im Zeitraum von ca. 00:45 Uhr bis 01:30 Uhr im Bereich Eisenberg sachdienliche Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell