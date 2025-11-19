Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Schwerer Verkehrsunfall auf der L523 fordert drei Schwerverletzte - Nachtragsmeldung

Worms (ots)

Im Nachgang zur Erstmeldung von heute Morgen (08:47 Uhr) liegen nun weitere Erkenntnisse zum Unfallgeschehen auf der L523 vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren an der schweren Kollision zwei Fahrzeuge beteiligt. Eines der Fahrzeuge war mit einer 26-jährigen Fahrerin sowie zwei Kindern - einem 4-jährigen Mädchen und einem 6-jährigen Jungen - besetzt. Das zweite beteiligte Fahrzeug wurde von einer 23-jährigen Frau geführt.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die 26-jährige Fahrerin sowie der 6-jährige Junge schwere Verletzungen. Die 4-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch die 23-jährige Unfallgegnerin zog sich schwere Verletzungen zu; sie wurde ebenfalls stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Zur Betreuung der Angehörigen wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Ursache wurde ein Gutachter an die Unfallstelle gerufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergung gestaltete sich aufwendig; für eines der Fahrzeuge war der Einsatz eines Krans erforderlich.

Im Anschluss an die Bergungsarbeiten führte die zuständige Straßenmeisterei die notwendigen Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn durch.

Die Vollsperrung der L523 ist mittlerweile aufgehoben. Die Straße ist wieder uneingeschränkt für den Verkehr freigegeben.

Zu der genauen Unfallursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

