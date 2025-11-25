Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dreisen - Verkehrsunfall mit Flucht

Dreisen (ots)

Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter parkte sein Kraftfahrzeug, Ford / Transit / DÜW-Kennzeichen, ordnungsgemäß und unbeschädigt in Längsaufstellung rechts am Straßenrand in der Schulstraße in Dreisen. Am Sonntag, 23.11.2025, ca. 22:04 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Schulstraße aus Richtung Zur Lochmühle. Im Vorbeifahren kollidierte der unbekannte Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache mit der Fahrerseite des geparkten Ford Transit. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Parker entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR. Von dem Unfallverursacher konnten Fahrzeugteile am Unfallort aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

